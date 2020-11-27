شباب الصحفيين إلى جمال عيد: عندك الشجاعة تصارحنا بمصادر دخلك؟

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
الفجر
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وجهت جبهة شباب الصحفيين دعوة للمصريين لحملة جمع تبرعات مالية للمدعو جمال عيد بدلا من شغلة بمهنة"المرتزق"إللي مش عارف يلاقي غيرها.. مؤكدة الجبهة علي اننا نظن لو عملنا كدة فأنة هيبطل ولولة ونواح على الفيس بوك وتويتر.. ويمكن الكلام دة يخلية يشتغل في عمل شريف علشان يقدر يقول في يوم من الايام لاحفادة أنة عمل حاجه شريفه بدلا من البطالة المقنعة إللي عايش فيها. 

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أنت متخيل يا جمال يا عيد احفادك هيقولوا عليك اية لما يتعايروا بذكراك الكريهة من زملائهم واقرانهم سواء في الدراسة أو العمل.. وبرضه تخيل لما يتمنوا أن ذكراك تتمحي من التاريخ علشان الترقية ونظرات الاستحقار إللي هيشفوها لما يتعرف صلتهم بيك. 

وأضاف طوالة: نفسنا يبقي عندك الشجاعة الأدبية ولو مرة واحدة في حياتك التافهة عديمة المعنى وتطلع تصارحنا بمصادر دخلك اية..لكن طبعا احنا متأكدين إنك مستحيل تعمل كده علشان الفضيحة هتبقى عيني عينك. 

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