عاجل - شيكابالا يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي

نجح محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في إدراك التعادل في مرمى الأهلي بهدف رائع في المباراة الماقمة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.





وفي الدقيقة 31 استلم شيكابالا الكرة ورواغ الثلاثي جونيور أجاي وعلي معلول وعمرو السولية ووضع الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك مسجلا هدف التعادل.





وكان عمرو السولية قد نجح في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 5 ليتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31.



