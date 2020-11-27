بعد مرور 30.. الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف "السولية"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال الأهلي متقدما على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول لا يزال تقدم المارد الأحمر بالهدف الذي سجله عمرو السولية في الدقيقة 5 من ضربة رأسية رائعة إثر تلقيه كرة متقنة من علي معلول من ركلة ركنية.

الربع ساعة الأولى من عمر هذا الشوط شهدت سيطرة وأفضلية للأهلي في المقابل لم يظهر لاعبو الزمالك مبستواهم المعهود وظهر تأثر الفريق الأبيض بالغيابات في صفوفه.

أما الربع ساعة الثانية من عمر هذا الشوط شهدت استحواذ لاعبي الزمالك على مجريات المباراة وحاولوا إدراك التعادل لكن هجماتهم لم تترجم إلى أي هدف، وتستمر النتيجة بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

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