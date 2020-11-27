الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف السولية بعد مرور 20 دقيقة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال الأهلي متقدما على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول لا يزال تقدم المارد الأحمر بالهدف الذي سجله عمرو السولية في الدقيقة 5 من ضربة رأسية رائعة إثر تلقيه كرة متقنة من علي معلول من ركلة ركنية.

الربع ساعة الأولى من عمر هذا الشوط شهدت سيطرة وأفضلية للأهلي في المقابل لم يظهر لاعبو الزمالك مبستواهم المعهود،ب باستثناء تسديد شيكابالا في الدقيقة 14، وظهر تأثر الفريق الأبيض بالغيابات في صفوفه.

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