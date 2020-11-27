صور صور حالة من الترقب والقلق تسيطر على المصريين خلال نهائي أفريقيا (صور) الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:10 م Advertisements Advertisements رصدت عدسة بوابة الفجر، مشاهدة المصريين لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين ناديي الأهلي والزمالك. حالة من الترقب والقلق تسيطر على المصريين خلال نهائي أفريقيا (صور) حالة من الترقب والقلق تسيطر على المصريين خلال نهائي أفريقيا (صور) حالة من الترقب والقلق تسيطر على المصريين خلال نهائي أفريقيا (صور) حالة من الترقب والقلق تسيطر على المصريين خلال نهائي أفريقيا (صور) حالة من الترقب والقلق تسيطر على المصريين خلال نهائي أفريقيا (صور) أخبار تهمك أبرزهم كاسونجو وأوناجم.. تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي منذ ساعتين عاجل - شيكابالا يسجل هدفًا عالميًا في شباك الأهلي منذ ساعة الا ربع الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى منذ حوالي 4 ساعات تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك منذ حوالي 6 ساعات عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 5 ساعات تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا منذ حوالي 5 ساعات عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك منذ ساعتين و 12 دقيقة أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة منذ يوم عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي منذ حوالي 3 ساعات عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول منذ ساعة و 10 دقيقة نجمي برشلونة كوتينيو مرشحان للرحيل عن برشلونة في يناير المقبل منذ أقل من ساعة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا منذ حوالي 4 ساعات مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن منذ حوالي 5 ساعات عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا منذ ساعتين و 18 دقيقة عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي منذ حوالي 10 ساعة