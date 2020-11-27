عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول للأهلي في مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا بنهائي دوري أبطال إفريقيا لطرة القدم

وفي الدقيقة 5 نفذ علي معلول ركلة ركنية داخل منقطة الجزاء ليقابلها السولية برأسية رائعة داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك حاليا على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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