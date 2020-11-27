زيدان يهاجم الاتحاد الإسباني

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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عبر  مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، عن أسفه مرة أخرى لازدحام جدول المباريات في ظل استمرار الإصابات بين صفوف فريقه قبل مواجهة ألافيس في المسابقة غداً السبت.
وستكون مواجهة ألافيس الثالثة لريال مدريد ضمن عشر مباريات في غضون 32 يوماً، وأصر زيدان، الذي سيخوض المباراة دون العديد من لاعبيه للإصابة بينهم القائد سيرجيو راموس والمهاجم كريم بنزيما، على أن الاعتناء بسلامة اللاعبين أمر واجب.
وقال في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "نحن في بداية الموسم، نريده أن يكون مثلما كان من قبل، لكن الأمور تغيرت، ما يهمني هو الاعتناء باللاعبين، عندما يتعرض أحد اللاعبين للإصابة أعاني من أجلهم، الآن في ظل كل هذه المباريات المتتالية يجب أن نعتني بهم".
بالإضافة إلى راموس وبنزيما، أكد زيدان أنه سيفتقد لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي، فضلاً عن المدافعين ألفارو أودريوزولا وداني كارفخال، كما أن لوكا يوفيتش لا يزال يعاني من كوفيد-19.
ومع ذلك هناك بعض الأنباء السارة بتعافي كاسيميرو وإيدر ميليتاو وجاهزيتهما لمواجهة ألافيس صاحب المركز 15 في ترتيب الدوري.
وأضاف زيدان: "عندما تلعب الأندية أمام ريال مدريد يقدمون أقصى ما لديهم وهذا يعني أننا بحاجة لتقديم 150% من مستوانا للفوز، وإذا تمكنا من أن نكون في نفس مستوى المنافس بدنيا حينها يمكن من خلال جودتنا أن نصنع الفارق".

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