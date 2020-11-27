إزالة 10 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمراكز سنورس وطامية واطسا

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أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية ومديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازات الرسمية وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع قوات الشرطة والجهات المعنية.



وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الحملات تأتي في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين



خلال ذلك قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب خالد فراج رئيس ٧ خر

مركز ومدينة إطسا ومدير الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة وقوات الشرطه بقيادة العميد أسامه ابوالليل مأمور مركز شرطة اطسا بتنفيذ إزالة اليوم الجمعة عدد ٣ حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٧ قراريط تابع مركز اطسا بناحية دفنو حاله واحده بمساحة قيراط وبناحية عتامنة المزرعه عدد ٢ حاله بمساحة ٦ قراريط وذلك بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس محمد عبدالحافظ مسؤل حماية الأراضي والأستاذ محسن عبدالباقي سكرتير رئيس مجلس مدينة اطسا والأستاذ حاتم مدير المكتب الفني بالوحدة والأستاذ يوسف رئيس الوحدة المحليه بناحية جردو والأستاذ هاني سالم مسؤل حماية الأراضي بالوحدة المحليه لمركز ومدينة اطسا والمهندس عبدالقوي أحمد مدير الجمعيه الزراعية بناحية جردو والمهندس بكرى عبدالعظيم مدير الجمعيه الزراعية وقوات الشرطه بقيادة نائب مأمور المركز



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة الزراعية بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة اليوم الجمعه عدد 4 حالات مساحه3 قراريط و12 سهم جمعية دار السلام



وايضا حاله واحده على مساحه 18 سهم بجمعية دار السلام وذلك بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية ور ئيس الوحده المحليه بدار السلام والاستازذ محمد خيرالله سكرتير الوحده ومدير الجمعيه المهندس جابر



كما قامت ايضا الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله عدد ٢حاله تعدي الأولي مساحه واحد قيراط و١٢سهم زمام جبله رئيس الوحده معمر خيرالله والحاله الثانيه مساحه واحد قيراط زمام بيهمو بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحمايه والمهندس سيد طه مدير جمعيه بيهمو وشعبان مدير جمعيه جبله.

