جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة القادمة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

أُسدل الستار مساء الإثنين الماضي على مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل ولفرهامبتون مع ساوثهامبتون بهدف لكل فريق.

أبرز نتائج الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 

حقق ليفربول فوزا كبيرا على حساب ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، بينما سقط مانشستر سيتي أمام توتنهام بهدفين دون رد.

وفي الجولة ذاتها تعادل آرسنال مع ليدز يونايتد سلبيًا، بينما خسر أستون فيلا من برايتون بهدفين مقابل هدف، فينا تغلب تشيلسي على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، وتخطى مانشستر يونايتد عقبة وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة العاشرة 

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل إنطلاق الجولة العاشرة وإليكم التفاصيل:- 

1 توتنهام، 20 نقطة.

2 ليفربول، 20 نقطة.

3 تشيلسي، 18 نقطة.

4 ليستر سيتي، 18 نقطة.

5 ساوثهامبتون، 17 نقطة.

6 إيفرتون، 16 نقطة.

7 أستون فيلا، 15 نقطة.

8 وست هام، 14 نقطة.

9 ولفرهامبتون، 14 نقطة.

10 مانشستر يونايتد، 13 نقطة.

11كريستال بالاس، 13 نقطة,

12 آرسنال، 13 نقطة.

13 مانشستر سيتي، 12 نقطة.

14 ليدز يونايتد، 11 نقطة.

15 نيوكاسل، 11 نقطة.

16 برايتون، 9 نقاط.

17 بيرنلي، 5 نقاط.

18 فولهام، 4 نقاط.

19 وست بروميتش ألبيون، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.

أخبار تهمك

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ يوم

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

أبرزهم كاسونجو وأوناجم.. تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجوم الزمالك يتفقون على مفاجئة لمصابي كورونا في الفريق

منذ ساعة و نصف

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

07:19 م

عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

08:07 م

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

06:24 م

أبرزهم كاسونجو وأوناجم.. تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي

08:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»