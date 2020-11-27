ابو ظبي تطلق مجلس الشباب لمشاركتهم في صنع القرار

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شهدت فعاليات مهرجان فينتك أبوظبي أمس حلقة شبابية جمعت الطلاب والشباب في جلسات حوار مع كبار رواد الحكومي والقطاع لمناقشة التكنولوجيا المالية والابتكار، وتم خلالها إطلاق مجلس شباب المستقبل للتمويل التابع لسوق أبوظبي العالمي، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، ويضم جهات حكومية مختلفة، بما في ذلك المصرف المركزي.



وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة. ويهدف المجلس الجديد إلى تمثيل صوت الشباب في صنع القرار وإتاحة الفرصة لهم للتأثير والمساهمة في المبادرات ضمن القطاع المالي. وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: «تنقل جلسات الشباب الأصوات مباشرة إلى آذان الحكومة.



فقد كان إشراك الشباب في مهرجان فينتك أبوظبي مدروساً وأساسياً، ونحن ممتنون لقيادتي سوق أبوظبي العالمي والمصرف المركزي لإعطائهما الأولوية لمشاركة الشباب في هذا القطاع، وتعتبر التكنولوجيا المالية أولوية للحكومات الساعية للاستثمار في المستقبل والإمارات في مصاف هذه الدول.



نواكب دوماً التطورات السريعة والتغييرات في وقتنا الحاضر، ونشعر بالراحة إزاء عدم اليقين الذي يأتي مع الابتكار، وإن المؤسسة الاتحادية للشباب كما سوق أبوظبي العالمي، تؤمن بقوة الشباب في تصميم وتصور المستقبل».



تقدير عالمي



وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «لطالما كانت رعاية وتنمية الشباب من أولويات قيادة الدولة، وذلك في إطار التزامها ببناء الوطن. ويستمر هذا التركيز الذي بدأ من الآباء المؤسسين، الذين آمنوا بقدرة الشباب على بناء مستقبل البلاد».



وأضاف: «لقد خطت القيادة والوزارات في الإمارات خطوات كبيرة لإشراك الشباب في الهيئات والمؤسسات الحكومية بما يضمن مشاركة آرائهم ومقترحاتهم. وتلتزم الدولة بتزويد شبابها بالمهارات والمعرفة اللازمة لتعزيز دورهم على المستوى الدولي وأن يكونوا صوت الإمارات على مستوى العالم أيضاً».



وتابع: «اكتسبت دولة الإمارات بالفعل، كدولة شابة، اعترافاً وتقديراً عالمياً ومكانة لبنيتها التحتية والتكنولوجيا والتحولات الرقمية والتمويل والرعاية الصحية واستكشاف الفضاء والطاقة المتجددة والنووية وصناعة الطيران، وغيرها من القطاعات. وهذا يدل على أنه يمكننا تحقيق أي شيء وأكثر، بطموح واضح وتصميم لا يلين والعمل الجاد المطلق».

