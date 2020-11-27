تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:58 م
الأهلي
الأهلي
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نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة الذي الذي سيجمع الأهلي والزمالك بعد قليل على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وأعلن مسؤولو قناة أون تايم سبورتس نقل المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في ختام مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عبر التردد الأرضي داخل مصر.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل لدور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على الوداد البيضاوي المغربي، في نصف النهائي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى الجانب الآخر تأهل الزمالك للدور ذاته عقب إقصاء الرجاء الرياضي المغربي، بالفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي، بنتيجة 4-1.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

- تردد قناة تايم سبورت الأرضي

التردد الارضي.. ديجيتال

التردد : UHF 32

أو يمكن الضبط عبر التردد الأرضي ..الأنالوج

التردد : UHF 9

ويمكنك استقبال التردد الأرضي قناة أون تايم سبورت، بفصل سلك الريسيفر وتوصيل الأريال الهوائي وبحث عن القنوات الأرضية، وفي حال تعسر الشبكة يمكن فصل سلك الجاك وتوصيله بسلك معدن ووضع طرفه في أي منافذ بالبيت للحصول على إشارة.

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تايم سبورتس الزمالك الأهلي أون تايم سبورت

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