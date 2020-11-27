تعليق مصطفى بكري على حضور وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط خطبة الجمعة (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإنسانية والتسامح لم تعد مجرد كلمات تتردد، لكنها تجسدت اليوم في مسجد الرحمة بدمياط، عندما حضرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ومنال عوض محافظ دمياط، خطبة الجمعة، التي ألقاها وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة.



وتابع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط وجها رسالة للعالم بأسرة فى صورة مبهجة وعظيمة قالا فيها أن مصر بلد التسامح واحترام الآخر.



واستكمل بكري، أن السفيرة نبيلة مكرم بعد افتتاح عدد من المساجد بدمياط، كتبت تويتة على صفحتها الرسمية قالت فيها: "تعرف تترحم "سبحان الله" بالإنجليزي، ولا "الله يسامحك" ولا "ربنا يديم المحبة" ولا "ربنا كبير" ولا "إن شاء الله" ولا حتى "ربنا على المفترى".



وأردفت الوزيرة: "أحنا شعب كل كلامنا بنذكر فيه ربنا لأننا كلنا قريبين منه بنشكره على نعمة الوطن، وعلى قيادتنا اللى مش بتفرق بينا"، مختتمة: "مصر ما يتخافش عليها.. محروسة بأذان الجوامع وأجراس الكنائس"



وأشار بكري إلى أن كلام وزيرة الهجرة رسالة لكل العالم وللناس التي تتاجر باسم الحريات، مردفا «أحب أقولكم هي دي مصر بتاعتنا مصر التعايش والمواطنة، مصر الحضارة والتاريخ، مصر الثقافة والحرية والأمل، مفيش بلد في العالم زي مصر».

