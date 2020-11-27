الاسهم الاوروبية تواصل الارتفاعات للاسبوع الرابع علي توالي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية للأسبوع الرابع على التوالي اليوم، مع تغاضي المستثمرين عن أضرار الفيروس في المدى القريب وتعلّقهم بالأمل في انتعاش اقتصادي سريع العام القادم، بينما صعد سهم بنك بي.بي.في.إيه الإسباني إثر إنهائه محادثات اندماج مع بنكو سباديل.

أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.4 بالمئة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 0.93 بالمئة، في صعود قادته أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك لجلسة اليوم، وأسهم شركات الطاقة على مدار الأسبوع بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وزاد سهم بي.بي.في.إيه 4.2 بالمئة وكان من أكبر الرابحين على المؤشر القياسي، بينما تراجعت أسهم سباديل 13 بالمئة، إذ من المتوقع أن يضغط فشل الاندماج على البنك، الذي من المعتقد أنه كان الحلقة الأضعف في الصفقة المحتملة.

كان البنكان يدرسان صفقة لإقامة ثاني أكبر بنك محلي إسباني.

وقال مايكل بيكر المحلل في إي.تي.إكس كابيتال «نظرة المستثمرين تجاوزت المخاطر قريبة الأجل ليضعوا رهاناتهم على نمو اقتصادي أسرع العام القادم ولتزداد المضاربة على ارتفاع السوق حتى عند أقل تخفيف للقيود مع توقعات لمزيد من التحفيز إذا ساءت الأوضاع.»

ارتفع ستوكس 600 بنسبة 40 بالمئة منذ انحداره الذي أفرزته أزمة كورونا في مارس آذار، والشهر الحالي يتجه لأن يصبح الأفضل له على الإطلاق، لكن تنامي إصابات الفيروس ببعض دول أوروبا يكبح المكاسب. 

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