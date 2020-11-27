مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)

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حرص جماهير الأهلي والزمالك التوافد علي مراكز الشباب والأندية بمحافظة الدقهلية البالغ عددها 475 مركز شبايب ونادي بالجماهير، متبعين كافة الإجراءات الإحترازية بمجابهة إنتشار فيروس كورونا لمشاهدة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك.



واستقبل مركز شباب قرية ميت الفرماوي التابعة لمركز ميو غمر في محافظة الدقهلية الجماهير لمشاهدة مبارة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك، مشددا علي إتباع كافة الإجراءات الإحترازية.



وشدد مجلس إدارة مركز شباب ميت الفرماوي برئاسة محمود بكر وامين الصندوق سمير عبد الحميد علي الإلتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية والسماح بالدخول للجمهور بالكمامات.



وقام مجلس ادارة مركز الشباب بتجهيز شاشة العرض ونشر الكراسي ومتابتة دهول الجمهور بالكمامات لمجابهة إنتشار فيروس.



وشدد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية علي الإلتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية للمترددين لمشاهدة المباراه



يشار أن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى أفريقيا ستحسم لقب القارة، والبطل المتوج بالكأس الأفريقي، وتقاز في التاسعة مساء اليوم



وتقام بعد قليل مباراة النهائي الافريقي بين الزمالك والأهلي للنسخة رقم 56 من عمر المسابقة على ملعب استاد القاهرة حيث تعتبر الأولى في تاريخ المسابقة التي يقام النهائي فيها بين فريقين مصريين على أرض مصرية.



ويحصل الفريق الفائز باللقب على 2.5 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 1.25 مليون دولار وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم كما يشارك الفريق الفائز في مونديال الأندية مطلع العام المقبل بالاضافة الى مواجهة فريق نهضة بركان المغربي في لقاء السوبر الافريقي.



