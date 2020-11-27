مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
حرص جماهير الأهلي والزمالك التوافد علي مراكز الشباب والأندية بمحافظة الدقهلية البالغ عددها 475 مركز شبايب ونادي بالجماهير، متبعين كافة الإجراءات الإحترازية بمجابهة إنتشار فيروس كورونا لمشاهدة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

واستقبل مركز شباب قرية ميت الفرماوي التابعة لمركز ميو غمر في محافظة الدقهلية الجماهير لمشاهدة مبارة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك، مشددا علي إتباع كافة الإجراءات الإحترازية.

وشدد مجلس إدارة مركز شباب ميت الفرماوي برئاسة محمود بكر وامين الصندوق سمير عبد الحميد علي الإلتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية والسماح بالدخول للجمهور بالكمامات.

وقام مجلس ادارة مركز الشباب بتجهيز شاشة العرض ونشر الكراسي ومتابتة دهول الجمهور بالكمامات لمجابهة إنتشار فيروس.

وشدد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية علي الإلتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية للمترددين لمشاهدة المباراه

يشار أن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى أفريقيا ستحسم لقب القارة، والبطل المتوج بالكأس الأفريقي، وتقاز في التاسعة مساء اليوم

وتقام بعد قليل مباراة النهائي الافريقي بين الزمالك والأهلي للنسخة رقم 56 من عمر المسابقة على ملعب استاد القاهرة حيث تعتبر الأولى في تاريخ المسابقة التي يقام النهائي فيها بين فريقين مصريين على أرض مصرية.

ويحصل الفريق الفائز باللقب على 2.5 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 1.25 مليون دولار وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم كما يشارك الفريق الفائز في مونديال الأندية مطلع العام المقبل بالاضافة الى مواجهة فريق نهضة بركان المغربي في لقاء السوبر الافريقي.

مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)
مراكز شباب الدقهلية تستقبل جماهير الأهلي والزمالك بالكمامات (صور)

أخبار تهمك

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ ساعة

أبرزهم كاسونجو وأوناجم.. تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ يوم

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

نجوم الزمالك يتفقون على مفاجئة لمصابي كورونا في الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

07:19 م

عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

08:07 م

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

06:24 م

أبرزهم كاسونجو وأوناجم.. تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي

08:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»