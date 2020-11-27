والدة أحد الشهداء: السيدة انتصار السيسي حاسة بوجعنا (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علقت إيمان الغريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر،على حديث السيدة انتصار السيسي عن أسر الشهداء، قائلة: "أنا كنت منبهرة بحديث السيدة انتصار السيسي".

وأكدت "الغريب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حوار إنساني راقي جدًا من سيدة راقية، متابعة: "بشكرها جدًا إنها ذكرت أسر الشهداء وخاصة أمهات الشهداء بكل خير في حديثها".

وتابعت: "السيدة انتصار حاسة بينا وحاسة بوجعنا كأم لأنها عندها 2 ضباط"، مستكملة: "ده أقل حاجة إحنا كأمهات ممكن نقدمها لبلدنا، ولو اتطلب مننا أكثر من أرواح ولادنا على استعداد إننا نقدمها".

وأَضافت: "عندي ولد تاني وعايز يروح سيناء وأنا معنديش مانع، ومعندناش مشكلة إننا نضحي علشان البلد بأي حاجة غالية عندنا".

وفي حوار خاص بالأمس، قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ببكي لما بيحصل حاجة جامدة في البلد، أو يستشهد حد؛ لأني أم وعارفة يعني إيه أم تفقد ابنها".

وشددت "السيسي"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية "dmc"، على أن أمهات الشهداء أبطال وقدموا لنا أبطالًا.

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