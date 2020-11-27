رامي عياش خير مثال للفنان المتواضع: أنا لست أفضل من أحد
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:17 م
لمياء علي
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عقب الفنان اللبناني رامي عياش على عنوان نشره أحد المواقع الالكترونية والذي جاء كالتالي "رامي عياش الأول بين نجوم لبنان.
ومن جانبه، علق عياش قائلا: انا لست افضل من أحد .وأقل من كل هؤلاء النجوم.
وأضاف: كلنا نقدم افضل ما لدينا بالاوقات المناسبة . ونمثل لبنان خير تمثيل . شكرا على محبتكم بكل الحوال.
وتفاعل متابعو عياش مع التغريدة بشكل كبير واصفين إياه بالنموذج الجيد لكل فنان متواضع يحترم غيره من زملاء المهنة.