رامي عياش خير مثال للفنان المتواضع: أنا لست أفضل من أحد

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عقب الفنان اللبناني رامي عياش على عنوان نشره أحد المواقع الالكترونية والذي جاء كالتالي "رامي عياش الأول بين نجوم لبنان.



ومن جانبه، علق عياش قائلا: انا لست افضل من أحد .وأقل من كل هؤلاء النجوم.



وأضاف: كلنا نقدم افضل ما لدينا بالاوقات المناسبة . ونمثل لبنان خير تمثيل . شكرا على محبتكم بكل الحوال.



وتفاعل متابعو عياش مع التغريدة بشكل كبير واصفين إياه بالنموذج الجيد لكل فنان متواضع يحترم غيره من زملاء المهنة.