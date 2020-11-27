رامي عياش خير مثال للفنان المتواضع: أنا لست أفضل من أحد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

عقب الفنان اللبناني رامي عياش على عنوان نشره أحد المواقع الالكترونية والذي جاء كالتالي "رامي عياش الأول بين نجوم لبنان.

ومن جانبه، علق عياش قائلا: انا لست افضل من أحد .وأقل من كل هؤلاء النجوم.

وأضاف: كلنا نقدم افضل ما لدينا بالاوقات المناسبة . ونمثل لبنان خير تمثيل . شكرا على محبتكم بكل الحوال.

وتفاعل متابعو عياش مع التغريدة بشكل كبير واصفين إياه بالنموذج الجيد لكل فنان متواضع يحترم غيره من زملاء المهنة.

أخبار تهمك

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ أقل من ساعة

الخطيب يسجل انجازًا تاريخيًا بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه

منذ أقل من ساعة

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي القرن

منذ نصف ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي برشلونة كوتينيو مرشحان للرحيل عن برشلونة في يناير المقبل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

11:01 م

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

07:19 م

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

10:54 م

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»