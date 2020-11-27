نجم الزمالك السابق: الأبيض هو الأقرب

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد التونسي وسام العابدي مدافع الزمالك السابق، أنه سعيد لاجواء  القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

وقال العابدي في تصريحات تلفزيونية: "الفريقان من الأفضل في أفريقيا الموسم الحالي وما قبله، النهائي صعب التكهن بالفائز بينهما".

وأضاف: "نتمنى نهائي كبير وإن كنت أرجح كفة الزمالك كونه الأكثر حضورا ذهنيا وتكتيكيا".

وتابع: "أكيد حضرت مواجهات سابقة بحضور جماهيري كبير، كان الملعب نقسم إلى نصفين أبيض وأحمر، أي لاعب يرتدي قميص أي من الفريقين يدرك القيمة الجماهيرية".

 

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