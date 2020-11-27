أبرزهم أحمد فهمي ومحمد هنيدي.. تعرف على أبرز متعصبي نادي الزمالك والأهلي قبل مباراة نهائي إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعتبر كرة القدم من أهم الألعاب الرياضية التي يتابعها عدد كبير من الجمهور عالميا ومحليا وأيضا من الألعاب التي يهتم بها نجوم الوسط الفني.

ولم تظل كرة القدم مجرد رياضة بل أصبحت تأخذ من نفوس وعقول جمهورها وخاصة مشجعين الأندية الخاصة منها والتي جعلت جمهور كرة القدم من الجماهير المتعصبة والتي لا تسمح بخسارة النادي التي تؤمن به وتشجعه ومن ابرز هذه الأندية داخل مصر النادي الأهلي والزمالك واللذان أصبحا مصدر تعصب للفنانين أيضا في حياتهم الخاصة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أهم الفنانين الذين تعصبو للنادي الأهلي:

أحمد فهمي
شكل الفنان أحمد فهمي مصدر قلق في تعصبه للنادي الأهلي وتشجيعه له وركز الجمهور على اهتمام "فهمي" بالنادي الأهلي وتعصبه له في الشهور القليلة الماضية حيث حدثت مشادة بينه وبين لاعب نادي الزمالك شيكابالا والتي جعلت الثنائي لم يتحدثا لفترة طويلة إلى إن تقابلا في إحدى حفلات الزفاف والتي قام فيها "فهمي" بمصالحة شيكابالاه إلا أنه لم يكن نهاية الصراع حيث تشاجرا معا بسبب سب شيكابالا للنادي الأهلي وأصبحا عقب ذلك حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

نبيل الحلفاوي
عرف عن نبيل الحلفاوي تعصبه للقلعة الحمراء وذلك بسبب تغريداته الكثيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث علق أيضا على إحدى المباريات التي فاز فيها الزمالك على الأهلي والتي أظهرت تعصبه لفريقه قائلا: "مبروك لنادي الزمالك وياريت يبعتو لمارتن يول البرقية إياها: نشكركم لحسن تعاونكم.

سعد الصغير
ظهر عشق الفنان سعد الصغير للنادي الأهلي من خلال غنائه أكثر من مرة له والتي جعلت الجماهير توقن تعصبه وتشجيعه وحبه الشديد للنادي الأهلي.

محمد حماقي
لم يترك محمد حماقي أي مناسبة أو لقاء يحضره إلا ويذكر من خلاله حبه الشديد للنادي الأهلي وتشجيعه له وحلمه للعب في النادي الأهلي كما غنى أيضا للنادي الأهلي والتي تسمى "أجيال بتسلم بعض".

إيهاب توفيق
ظهر تشجيع إيهاب توفيق للنادي الأهلي وتعصبه له من خلال أغنية الوداع التي غناها لوداع اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب "ياحبيبي يا صحبي يا عبد الوهاب" كما غنى أيضا أغنية للنادي الأهلي تحمل اسم"الأهلي ده كيان".


ومن أبرز الفنانين المشجعين لنادي الزمالك:

محمد هنيدي
يشارك دائما محمد هنيدي منشورات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالتزامن مع مباريات الزمالك مشجعا له على الفوز أو مهنئا له بالفوز أو ساخرا من المباراه إذا تعرض لخسارة ومن أبرز السخريات التي شاركها "هنيدي" لذلك قائلا: "محدش شاف بوقي"، والتي كان يقصد بها "محدش شاف الأهلي".

هاني شاكر
تحدث الفنان هاني شاكر في ٱحدى لقائاته التليفزيونية السابقة عن تشجيعه الكبير لنادي الزمالك ولكن لم يكن "شاكر" من المتعصبين لنادي الزمالك حيث أنه يحب النادي الأهلي أيضا ويحب لاعبيه بشكل شخصي وما يدل على عدم ديكتاتورية "شاكر" هو كون نجله عمر أهلاوي.

شيكو
أصبح شيكو من متعصبي نادي الزمالك وظهر ذلك من خلال منشوراته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" والتي كان يرتدي بها التيشيرت الأبيض وأيضا حضوره عدد كبير من المباريات وتعصبه من خلال انفعاله أثناء كل مباراه ورغبته في فوز فريقه.

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