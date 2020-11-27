مدرب بايرن ميونخ يكشف آخر تطورات حالة نجم الفريق البدنية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
وكالات
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 هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ مشاركة كورنتين توليسو في مباراة الفريق أمام شتوتجارت غدا السبت بالدوري الألماني (بوندسليجا)، بينما لم يتحدد بعد موقف مشاركة نيكلاس شوله في المباراة من عدمه.

وقال هانسي فليك المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"سيتواجد بنيامين بافارد وكورنتين توليسو في الفريق. أي قرارات أخرى سنضطر للانتظار لما بعد المران النهائي".

ويعود توليسو بعد تعافيه من مشاكل عضلية، بينما أصيب بافارد واضطر للخروج من مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام سالزبورج.

وقيل إن شوله لن يكون في أفضل حالاته، حيث غاب عن مباراة سالزبورج يوم الأربعاء الماضي، بعدما غاب أيضا عن مواجهة فيردر بريمن الأسبوع الماضي.

وقال فليك :"لدينا تدريب أخير، وبعده سنقرر ما إذا كان سيتواجد مع الفريق من عدمه. لا يوجد شيء أفكر فيه. قلت كل شيء له".

وأضاف :"كفريق تدريبي علينا أن نعمل معه. نحن مرتاحون وبإمكانه الحصول على بعض الوقت. لديه إمكانات مذهلة، ولكن يتعين عليه أن يكون جاهزا لكي يستخدم كل إمكانياته".

بعد التعادل مع فيردر بريمن، يحتاج بايرن للفوز على شتوتجارت لكي لا يصبح مهددا بفقدان الصدارة. ويطارد باير على صدارة الترتيب كل من بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن (حيث يبتعدان بفارق نقطة واحدة فقط)، ولايبزج (الذي يبتعد بفارق نقطتين).

وأضاف فليك :"فريق شتوتجارت قوي ولديه لاعبين يتمتعون بالسرعة. طريقة لعبهم مثيرة للإعجاب حيث يلعبون بشجاعة وثبات. بالتأكيد ستكون مباراة صعبة".

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