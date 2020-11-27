عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:07 م
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حارس المرمى مصطفى شوبير من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك بعد قليل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
بينما ضمت دكة البدلاء كلا من :-
علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه أما الزمالك فيسعى لتحقيق اللقب السادس في تاريخه ببطولة دوري الأبطال.