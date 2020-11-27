عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حارس المرمى مصطفى شوبير من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك بعد قليل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما ضمت دكة البدلاء كلا من :-

علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه أما الزمالك فيسعى لتحقيق اللقب السادس في تاريخه ببطولة دوري الأبطال.


أخبار تهمك

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

منذ 39 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نجوم الزمالك يتفقون على مفاجئة لمصابي كورونا في الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي الأهلي يؤازز الفريق من المدرجات

منذ ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ يوم

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزهم كاسونجو وأوناجم.. تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

07:19 م

عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

08:07 م

أبرزهم كاسونجو وأوناجم.. تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي

08:19 م

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»