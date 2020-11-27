ملحم زين يدافع عن صباح ووديع الصافي.. فماذا قال؟
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:06 م
لمياء علي
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شارك ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين متابعيه بتغريدة جديدة دافع فيها عن الشحرورة الراحلة صباح والراحل القدير وديع الصافي.
وعلق قائلا: الأرجنتين أعلنت الحداد الرسمي ٣ أيام على وفاة دييغو مارادونا ..عنّا هون مات وديع الصافي وماتت صباح ما فيه سياسي بالدولة نعاهم.
وأضاف: من كتر ما متّاخدين بحالهم مفكرين حالهم أهم من وديع وصباح.
واختتم: كل يوم بيجي وزير أو رئيس وزراء وبيروح عشرة بس فيه وديع واحد وفي صباح وحدة مدى الدهر والأيام.