ملحم زين يدافع عن صباح ووديع الصافي.. فماذا قال؟

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شارك ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين متابعيه بتغريدة جديدة دافع فيها عن الشحرورة الراحلة صباح والراحل القدير وديع الصافي.



وعلق قائلا: ‏الأرجنتين أعلنت الحداد الرسمي ٣ أيام على وفاة ‎دييغو مارادونا ..عنّا هون مات ‎وديع الصافي وماتت ‎صباح ما فيه سياسي بالدولة نعاهم.



وأضاف: من كتر ما متّاخدين بحالهم مفكرين حالهم أهم من وديع وصباح.



واختتم: كل يوم بيجي وزير أو رئيس وزراء وبيروح عشرة بس فيه وديع واحد وفي صباح وحدة مدى الدهر والأيام.