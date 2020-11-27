داعية إسلامي يوضح مفهوم التغافل وأثره بين الناس (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن التغافل خلق عظيم وفن من فنون التعامل مع الناس لا يتقنه إلا كل حليم، والتغافل هو تعمد الغفلة، وهو تكلف الغفلة مع العلم والإدراك لما يتغافل عنه تكرما وترفعا عن سفاسف الأمور.

وأضاف "صبري"، خلال برنامج "الكلام الطيب"، المذاع على قناة "ten"، اليوم الجمعة، أن قليل من الناس من يتخلق ويتحلى بهذا الأدب الرفيع والخلق العظيم والفن الراقي في التعامل، فالتغافل فن لا يحسنه إلا الكرام الأفاضل ذوو المروءة فما أحوجنا أن نتخلق به في الوقت الحاضر في زمن كثرت فيه الأحكام وطلب الماديات فكان لذلك أثرا على الآداب والأخلاق.

وتابع: "المسلمون يحتاجون إلى أدب التغافل وغض الطرف عن الهفوات والأخطاء في كل معاملاتنا وفي أغلب مواقف حياتنا، وأحق الناس بالتغافل وغض الطرف عن أخطائهم الصغيرة وزلاتهم غير المقصودة أقرب الناس وأكثرهم احتكاكا بنا".



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