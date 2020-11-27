كليب داليدا خليل "شيك أوي" يتخطي مليون مشاهدة رغم منع عرضه على الفضائيات

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تخطي كليب الفنانة اللبنانية داليدا خليل مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على اليوتيوب رغم رفض بعض القنوات العربية عرض الكليب على شاشتها لاحتوائه على رقصات جريئة إضافة إلي ملابس داليدا التى وصفها البعض بالجريئة.



"شيك اوي" هي أولي اعمال داليد باللهجة المصرية وهي من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيى، توزيع عمر صبّاغ وتم تصويرها فى لبنان مع المخرج اللبناني بيار خضرا.



رغم الظروف المحزنة التي مرّ بها لبنان والعالم العربي ومع تفشي وباء كورونا الذي أحبط العالم، استطاعت داليدا خليل بموهبتها وجمالها عالمها التي عبّرت من خلالهما عن مدى عشقها للحياة غنّت ورقصت وأدخلت طاقة إيجابية للجمهور.

