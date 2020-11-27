مجمع البحوث الإسلامية يوجه رسالة للمتعصبين كرويًا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشر مجمع البحوث الإسلامية، منشورًا على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يوجه من خلاله رسالة للمتعصبين كرويًا.

وقال المجمع: "نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التعصب إذا كان في غير محله، وأعلى حسن الخلق عند الاختلاف خاصة إذا كان في رفاهية، فعنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ:كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، لاَ تُسْبَقُ - قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ: حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ".

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