غدا.. أماني السويسي تصور كليب جديد بعدسة عادل سرحان

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تستعد المطربة التونسية أماني السويسي بعد ساعات قليلة لتصوير أغنية “يا أنا” من إنتاج لايف ستايلز ستدويوز.

وتنطلق عملية تصوير أغنية “يا أنا” يوم غد السبت في إمارة دبي بإدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، وانتهت أماني السويسي قبل أيام قليلة من تحضير اللوك الخاص بتصوير الأغنية.

وتحمل أغنية “يا أنا” اللون الرومنسي الطربي المصري، ومن كلمات رمضان محمد والحان شريف بدر وتوزيع تميم.

وانتهت أماني السويسي مؤخراً من تصوير “أغنية “فوبيا”” في دبي من إنتاج لايف ستايلز ستدويوز، واخراج عادل سرحان، ومن كلمات سيد حسن والحان سامر ابو طالب وتوزيع تميم.

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