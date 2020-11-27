ثلاثي الأهلي يؤازز الفريق من المدرجات

حرص سعد سمير وبدر بانون وأكرم توفيق، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، غير المقيدين في القائمة الإفريقية، على الوجود مع الفريق داخل استاد القاهرة، لمؤازرة زملائهم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكانت حافلة الأهلي قد وصلت منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادًا لخوض المباراة. وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل فندق الإقامة، وذلك قبل التحرك مباشرة إلى الاستاد.





وتطرق موسيماني خلال المحاضرة إلى التكليفات المحددة لكل لاعب، وفقًا لطريقة اللعب وخطة المباراة، ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.



