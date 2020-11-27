45 نادي و430 مركز شباب في الدقهلية مستعدين لمبارة نهائي إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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رفعت أندية ومراكز شباب محافظة الدقهلية درجو الإستعداد القصوي لاستقبال الجماهير لمشاهدة مباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وشهدت مراكز الشباب والأندية علي مستوي المحافظة والبالغ عددها 430، بالإضافة إلى 45 نادي رياضي واجتماعي، اعمال تطهير وتعقيم مكثفة.

وشدد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية علي الإلتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية للمترددين لمشاهدة المباراه.
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يشار أن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى أفريقيا ستحسم لقب القارة، والبطل المتوج بالكأس الأفريقي، وتقاز في التاسعة مساء اليوم.

وتقام بعد قليل مباراة النهائي الافريقي بين الزمالك والأهلي للنسخة رقم 56 من عمر المسابقة على ملعب استاد القاهرة حيث تعتبر الأولى في تاريخ المسابقة التي يقام النهائي فيها بين فريقين مصريين على أرض مصرية.

ويحصل الفريق الفائز باللقب على 2.5 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 1.25 مليون دولار وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم كما يشارك الفريق الفائز في مونديال الأندية مطلع العام المقبل بالاضافة الى مواجهة فريق نهضة بركان المغربي في لقاء السوبر الافريقي.

ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري مكون من مصطفى غربال حكما للساحة الجزائري عبد الحق تشيالي مساعد أول وموكران جوراري مساعد ثاني.

ومعهم إبراهيم نور الدين من مصر حكم رابع، والزامبي جان سيكازوي حكم الفيديو، والجيبوتي سليمان حسن مراقب، الجنوب أفريقي كابلو بوسيلونج منسق عام.

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