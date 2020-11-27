"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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أغلقت المقاهي والمطاعم والكافتريات أبوابها مساء اليوم الجمعة بمنطقة "وسط البلد" بالإسكندرية، بعد تأكيد مصادر حكومية، لفرض حظر تام على المقاهي، والمطاعم، والكافيهات، والنوادي، خلال "قمة القرن"، بين نادي الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشددت "الحكومة المصرية" على أنَّ الجهات المعنية ستراقب خلال هذا اليوم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في المقاهي والكافتريات، ومنها الإلتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ونسب الإشغال، وغيرها من الأمور.

"حظر تام للمقاهي والكافيهات قبل بدء ماتش الزمالك والأهلي"

وكان قد أشيع فرض "حظر تام للمقاهي والمطاعم والكافيهات والنوادي من مساء يوم الإثنين، وتضاربت الأراء بين مؤيد ومعارض لقرار الغلق خاصة بين أصحاب المقاهي.

وكانت مواقع إخبارية وصفحات تواصل إجتماعي قد نشرت ما قالت عنه إنَّه نية لدى الحكومة بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفرض "حظر تام" على المقاهي والمطاعم والكافيهات والنوادي وأي وسيلة لتجمع الجماهير يوم لقاء "القطبين".

"إلتزام المقاهي والمطاعم والكافتريات بقرار الغلق"

ورصدت "الفجر" بمنطقة وسط البلد بالإسكندرية محطة الرمل، وكامب شيزار،والإبراهيمية، إغلاق تام للمقاهي منذ الساعة الخامسة مساءًا، والتزام أصحاب المقاهي والمطاعم والكافتريات بقرار الغلق.

وقال "رجب" أحد أصحاب المقاهي بمنطقة محطة الرمل، القهوة أغلقت الأبواب من الساعة الرابعة، بعد آخر قرار للحكومة بالغلق التام، مع العلم أنه في الصباح كنا نعلم أن القرار قد تم إلغاءة، وأن الماتش سيذاع بشكل طبيعي على المقاهي وكنا قد أستعددنا له، ولكن فوجئنا بتشميع أحد المطاعم القريبة لمخالفته للقرار وعلمنا أنه قد صدر قرار اخير بالإغلاق.

وأضاف أحد العاملين بمقهى أن الأبواب أغلقت من الساعة الخامسة، وقد حزنا على هذا القرار، مع العلم اننا ملتزمين بالتباعد الإجتماعي، والدخول بالكمامات والتعقيم، وتقديم المشروبات في كاسات ورقية، وبعد التجهيز للماتش بين الأهلي والزمالك صدر قرار بالغلق، وإلا تعرض المخالف للغرامة وتشميع المكان.

"الخوف من الخسارة المادية..يجبر أحد المطاحن على إستخدام التيك آواي"

وكان احد الكافيهات المعروفة بالإسكندرية قد أغلق الباب على الزوار من بداية صدور القرار، ولكنه يقدم المشروبات "تيك آواي"، ومنع دخول الزبائن للمكان خوفًا من التأثير على المكسب ورزقه.

وتابع أحد أصحاب المقاهي "للفجر": أن ما حدث هو خسارة كبيرة، فيوم مثل هذا نحن نعمل فيه كثيرًا، ومكسب لنا في الأموال، فغلق المكان في حدث هام مثله يخسرنا الكثير، خاصة بعد التجهيزات التي قمنا بها من أجل الماتش.

"مظاهر إنتظار ماتش الأهلي والزمالك"

وعلق أحد "المشجعين" للماتش حزنا على هذا القرار، أنه في غير محله، والجميع ينتظر هذه الفرحة ليشجع فريقه، ويتابع الماتش مع أصدقاءه.

وحمل "صديقين" علم الزمالك على كورنيش الإسكندرية، استعدادًا لمشاهدة المباراة، وتشجيع فريقهم معبرين عن استياءهم من قرار الإغلاق، لأنهم كانوا على استعداد لمشاهدة المباراة سويًا على المقهى.

وحملت بعض السيارات أعلام الأهلي والزمالك ومصر، احتفالًا باليوم، على طريقتهم الخاصة،مع إطلاق الزمامير، وتشجيع فريقهم.

ورفع أحد المقاهي علم مصر والزمالك والأهلي أمام الباب، ولكنه قد أغلق المكان وترك الأعلام معلقة، وعبر صاحبه عن إستياءة من الغلق، بعد التجهيزات، وفرحتهم بإنتظار الماتش.
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك
"بين الإلتزام بقرار الغلق وإستياء المشجعين".. مقاهي الإسكندرية تغلق أبوابها أمام الزوار خلال ماتش الأهلي والزمالك

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