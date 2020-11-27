حافلة الأهلي تصل إلى ستاد القاهرة الدولي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وصلت منذ قليل إلى ستاد القاهرة الدولي حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك استعدادا لمواجهة غريمه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الفريق الأحمر إلى ستاد القاهرة الدولي قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه أما الزمالك فيسعى لتحقيق اللقب السادس في تاريخه ببطولة دوري الأبطال.

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