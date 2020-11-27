عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على التشكيل الذى سيخوض به بعد قليل مباراة الأهلى فى نهائى دروى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً، بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونظيرة نادي الزمالك.


وقد جاء تشكيل الزمالك أمام الأهلي للقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إسلام جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - شيكابالا - أحمد سيد "زيزو"

مهاجم صريح: مصطفى محمد


وتشهد القارة السمراء نهائي مختلف هذا العام لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجه قطبي الكرة المصرية للمرة الأولى في نهائي هذة البطولة، مما أدى إلى إطلاق على هذا اللقاء مسمى "نهائي القرن".

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