عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على التشكيل الذى سيخوض به بعد قليل مباراة الأهلى فى نهائى دروى أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً، بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونظيرة نادي الزمالك.









وقد جاء تشكيل الزمالك أمام الأهلي للقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل





خط الدفاع: إسلام جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد عيد





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي





خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - شيكابالا - أحمد سيد "زيزو"





مهاجم صريح: مصطفى محمد







