«إيه أو سي» تعلن عن إطلاق شاشة الألعاب الجديدة "آجون بورش ديزاين" في الإمارات العربية المتحدة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
عبدالعزيز خلف
Advertisements

شركة «إيه أو سي» AOC المتخصصة في شاشات عرض الألعاب الكمبيوترية، تعلن اليوم عن الإطلاق الرسمي لشاشة الألعاب "آجون بورش ديزاين"AGON Porsche Design Gaming في الإمارات العربية المتحدة. وسيتوافر الطراز الجديد PD27، في متاجر «فيرجن ميجا ستورز»، ويقدم أداءً فائقًا يوفر تقنيات عرض احترافية لا غنى عنها لأي لاعب محترف في عالم الألعاب الإلكترونية.

تشتهر "بورش ديزاين" بمنتجاتها العصرية والحصرية ذات الطابع الخاص والتي تتشكل وتعمل بمستوى جديد تمامًا. عند الدمج مع شاشات الألعاب «إيه أو سي» تحت مجموعة منتجات "اَجون"، فإنك تحصل على أفضل أداء لشاشة ألعاب ممزوجة مع خطوط تصميم مستوحاه من سيارات بورش.

صرحت "كارول آن دياس"، مديرة المبيعات الإقليمية - الشرق الأوسط وأفريقيا - لدى شركة « إيه أو سي »، وقالت: "نحن فخورون ومتحمسون بشراكتنا الرائعة مع "بورش ديزاين" في منطقة الشرق الأوسط وبالتعاون مع شريك التوزيع الموثوق Techxhub، ومتاجر«فيرجن ميجا ستورز». يتماشى تراث تصميم بورشه بشكل مثالي مع أحدث تقنيات العرض لدينا. ونحن نؤمن من خلال شراكتنا وبفضل شاشات الكمبيوتر الرائعة والفريدة تمامًا، أنه يمكننا تزويد عشاق الألعاب في جميع أنحاء المنطقة بتجربة أداء لا مثيل لها".

تأتي الشاشة PD27 بشكل منحنى (1000r) بقياس 27 بوصة وبدقة رباعية عالية الوضوح (2560 × 1440) بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 240 هرتز. وبوصلات Adaptive Sync plus HDMI 2.0 و DisplayPort 1.4، إلى جانب دعم Display HDR 400 بالإضافة إلى تغطية 90 % من مساحة الألوان DCI-P3.

وصرح "ساشين كابور"، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى شركة Techxhub، وقال: "سيتيح إطلاق "آجون بورش ديزاين" عبر متاجر«فيرجن ميجا ستورز» الفرصة لعشاق الألعاب لتجربة هذا المنتج العالمي. نسعى في Techxhub جاهدين لتقديم أحدث المنتجات في مجال التكنولوجيا وجلبها إلى المنطقة والتركيز على إحتياجات السوق المستند إلى النظام الإيكولوجي والتخصيص المستند إلى القنوات وعروض العملاء المستند إلى الحلول".

تحتوي شاشة الألعاب "آجون بورش ديزاين" الجديدة على إضاءة محيطة خلف الشاشة تضيف تجربة غامرة أكثر إلى جانب مكبرات صوت مزدوجة بقوة 5 وات معززة بصوت DTS. تتيح لك لوحة مفاتيح الألعاب اللاسلكية تكوين إعدادات الشاشة المختلفة والوصول إليها بما في ذلك FPS و RGB وما إلى ذلك بضغطة زر. الشاشة أيضًا أول جهاز يحتوي على صوت تشغيل يحاكي صوت محرك بورش القوية.
أبان "أيمن داتسا"، مدير المنتجات الإقليمي في «فيرجن ميجا ستورز»، وقال: "حن متحمسون لإطلاق شاشة الألعاب "آجون بورش ديزاين" عبر متاجرنا. ستكون هذه الشاشة الأفضل في فئتها وستقدم عرضًا رائعًا للألعاب".

تتضمن شاشة الألعاب "آجون بورش ديزاين" أيضًا شعار قابل للتكوين والذي يعرض صورة شعار "اَجون" أو "بورش ديزاين" أسفل الشاشة مباشرةً. كما تم تضمين "العرض على الشاشة" (OSD) جديد في PD27، لتزيد من التميز الفريد لعلامة "بورش ديزاين" التجارية.

الإصدار الجديد من شاشات "آجون بورش ديزاين" متاح من خلال الموزع المعتمد في الإمارات العربية المتحدة شركة Techxhub. وهي واحدة من شركات التوزيع الرائدة لأجهزة و ملحقات الألعاب في المنطقة.

يتم إطلاق شاشات "آجون بورش ديزاين" للألعاب لأول مرة حصريًا عبر متاجر«فيرجن ميجا ستورز» في الإمارات العربية المتحدة. تقدم «إيه أو سي» ضمانًا لمدة 3 سنوات على جميع منتجاتها من الشاشات. يأتي الطراز الجديد PD27 بسعر المستخدم النهائي، 3,499 درهم إماراتي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).

أخبار تهمك

ليفربول ينافس برشلونة على موهبة الدوري الإسباني

منذ 33 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ 17 دقيقة

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

06:24 م

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

05:35 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

06:33 م

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»