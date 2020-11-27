«إيه أو سي» تعلن عن إطلاق شاشة الألعاب الجديدة "آجون بورش ديزاين" في الإمارات العربية المتحدة





شركة «إيه أو سي» AOC المتخصصة في شاشات عرض الألعاب الكمبيوترية، تعلن اليوم عن الإطلاق الرسمي لشاشة الألعاب "آجون بورش ديزاين"AGON Porsche Design Gaming في الإمارات العربية المتحدة. وسيتوافر الطراز الجديد PD27، في متاجر «فيرجن ميجا ستورز»، ويقدم أداءً فائقًا يوفر تقنيات عرض احترافية لا غنى عنها لأي لاعب محترف في عالم الألعاب الإلكترونية.





تشتهر "بورش ديزاين" بمنتجاتها العصرية والحصرية ذات الطابع الخاص والتي تتشكل وتعمل بمستوى جديد تمامًا. عند الدمج مع شاشات الألعاب «إيه أو سي» تحت مجموعة منتجات "اَجون"، فإنك تحصل على أفضل أداء لشاشة ألعاب ممزوجة مع خطوط تصميم مستوحاه من سيارات بورش.





صرحت "كارول آن دياس"، مديرة المبيعات الإقليمية - الشرق الأوسط وأفريقيا - لدى شركة « إيه أو سي »، وقالت: "نحن فخورون ومتحمسون بشراكتنا الرائعة مع "بورش ديزاين" في منطقة الشرق الأوسط وبالتعاون مع شريك التوزيع الموثوق Techxhub، ومتاجر«فيرجن ميجا ستورز». يتماشى تراث تصميم بورشه بشكل مثالي مع أحدث تقنيات العرض لدينا. ونحن نؤمن من خلال شراكتنا وبفضل شاشات الكمبيوتر الرائعة والفريدة تمامًا، أنه يمكننا تزويد عشاق الألعاب في جميع أنحاء المنطقة بتجربة أداء لا مثيل لها".





تأتي الشاشة PD27 بشكل منحنى (1000r) بقياس 27 بوصة وبدقة رباعية عالية الوضوح (2560 × 1440) بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 240 هرتز. وبوصلات Adaptive Sync plus HDMI 2.0 و DisplayPort 1.4، إلى جانب دعم Display HDR 400 بالإضافة إلى تغطية 90 % من مساحة الألوان DCI-P3.





وصرح "ساشين كابور"، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى شركة Techxhub، وقال: "سيتيح إطلاق "آجون بورش ديزاين" عبر متاجر«فيرجن ميجا ستورز» الفرصة لعشاق الألعاب لتجربة هذا المنتج العالمي. نسعى في Techxhub جاهدين لتقديم أحدث المنتجات في مجال التكنولوجيا وجلبها إلى المنطقة والتركيز على إحتياجات السوق المستند إلى النظام الإيكولوجي والتخصيص المستند إلى القنوات وعروض العملاء المستند إلى الحلول".





تحتوي شاشة الألعاب "آجون بورش ديزاين" الجديدة على إضاءة محيطة خلف الشاشة تضيف تجربة غامرة أكثر إلى جانب مكبرات صوت مزدوجة بقوة 5 وات معززة بصوت DTS. تتيح لك لوحة مفاتيح الألعاب اللاسلكية تكوين إعدادات الشاشة المختلفة والوصول إليها بما في ذلك FPS و RGB وما إلى ذلك بضغطة زر. الشاشة أيضًا أول جهاز يحتوي على صوت تشغيل يحاكي صوت محرك بورش القوية.

أبان "أيمن داتسا"، مدير المنتجات الإقليمي في «فيرجن ميجا ستورز»، وقال: "حن متحمسون لإطلاق شاشة الألعاب "آجون بورش ديزاين" عبر متاجرنا. ستكون هذه الشاشة الأفضل في فئتها وستقدم عرضًا رائعًا للألعاب".





تتضمن شاشة الألعاب "آجون بورش ديزاين" أيضًا شعار قابل للتكوين والذي يعرض صورة شعار "اَجون" أو "بورش ديزاين" أسفل الشاشة مباشرةً. كما تم تضمين "العرض على الشاشة" (OSD) جديد في PD27، لتزيد من التميز الفريد لعلامة "بورش ديزاين" التجارية.





الإصدار الجديد من شاشات "آجون بورش ديزاين" متاح من خلال الموزع المعتمد في الإمارات العربية المتحدة شركة Techxhub. وهي واحدة من شركات التوزيع الرائدة لأجهزة و ملحقات الألعاب في المنطقة.



