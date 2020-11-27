وزير الأوقاف عن المساجد الجديدة: عدد غير مسبوق (فيديو)

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم افتتاح 31 مسجد في محافظة دمياط خلال شهرين، حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال 3 شهور نحو 508 مسجد.



وأشار "جمعة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن عدد المساجد التي يتم افتتاحها غير مسبوق في الدولة المصرية، ولا نعلم أي دولة في العالم حققت افتتاح هذه الأعداد من المساجد.



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في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني.



قام فضيلة الدكتور حسني أبو حبيب _ وكيل الوزارة بالفيوم صباح اليوم بإهداء الدكتورة سماح كامل دياب وكيلة وزارة الثقافة بالفيوم مجموعة كتب من سلسلة ( رؤية ) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة وذلك لتوزيعها على مكتبات قصر الثقافة بجميع فروعها بالمحافظة.



وخلال هذه الزيارة ثمنت الدكتورة سماح كامل الجهود التي تبذلها مديرية أوقاف الفيوم في نشر صحيح الدين ومحاربة الأفكار المغلوطة لدي الشباب متمنية أن يكون لهذه المجموعة القيمة أثرها الطيب في عقول شبابنا وبناتنا في ربوع المحافظة.

