«ڤي إم راي» تعلن عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020





شركة «ڤي إم راي» VMRay، المزود لحلول التحليل والكشف الآلي للبرامج الضارة، تعلن اليوم عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، والذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، الإمارات العربية المتحدة.





ستعرض «ڤي إم راي» هذا العام في أسبوع جيتكس للتقنية، التكنولوجيا الأكثر شمولاً ودقة في الصناعة للتحليل الآلي والكشف عن التهديدات المتقدمة.





وصرحت "إليجانا فافان"، رئيسة المبيعات لدي «ڤي إم راي»، وقالت: "سنستعرض خلال فعاليات المعرض كيف تختلف تقنياتنا عن الحلول الأخرى. نعمل في «ڤي إم راي» على تحسين قدرة عملائنا في اكتشاف البرامج الضارة الغير معروفة وتزويد فرق الاستجابة للحوادث ومركز عمليات الأمن (SOC) بالأدوات اللازمة للتعامل مع الحجم المتزايد والمتنوع من التهديدات بسرعة ودقة أكبر. في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، سنقدم لأول مرة تقنية "مدافع تهديدات البريد الإلكتروني" Email Threat Defender الخاص بنا، مع إستعراض قدرته الفريدة على إقصاء وتحليل عناوين URL المشبوهة خلال وقت التسليم بدلاً من وقت النقر. يدفع هذا الحل القوي مستوى الحماية من تهديدات البريد الإلكتروني وهجمات التصيد إلى مستوى جديد."





ستقدم الشركة محفظتها الكاملة التي تتكون من ثلاثة منتجات تتناول الاستجابة للحوادث ومتطلبات مركز عمليات الأمن (SOC):





يُمكِّن VMRay Analyzerفرق الإستجابة السريعة من التحليل والحماية بسرعة ضد مجموعة كاملة من التهديدات، بما في ذلك البرامج الضارة المتقدمة وهجمات التصيد.

• تقدم تحليل عميق للتهديدات مع رؤية كاملة للنشاط الضار، وإعداد تقارير خالية من التشويش.

• تبسيط تحليل التهديدات عن طريق أتمتة كل مرحلة من مراحل العملية.

• يعزز معلومات التهديد من خلال التوليد الآلي لبطاقات IOC من نتائج التحليل.





الكاشف VMRay Detector هو المفتاح لتوسيع نطاق الاكتشاف الآلي في الشركة والرابط لدمج منصة «ڤي إم راي» مع أنظمة الأمن الأخرى.

• يسلم حكم اكتشاف يشير إلى ما إذا كان الملف أو عنوان URL ضارًا.

• يمكن مشاركة نتائج الكشف المقروءة آليًا على نطاق واسع مع أدوات أخرى (SOAR ، EDR ،وغيرها).

• عملية كشف مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري.





يكمل برنامج VMRay Email Threat Defender حلول مكافحة البريد العشوائي ومكافحة التصيد الاحتيالي ويكتشف تهديدات البريد الإلكتروني التي تفوتها الدفاعات الأخرى.

• فحص البريد الوارد واستخراج المرفقات وعناوين URL التي يحتمل أن تكون ضارة.

• كشف دقيق دون تدخل بشري.

• يتوسع بسهولة لدعم أحجام البريد الإلكتروني المتزايدة دون الإضرار بالأداء.





موضوع هذا العام لـ «ڤي إم راي» في أسبوع جيتكس للتقنية هو "اليقين عبر الوضوح". أوضحت "إليجانا فافان": "يأتي اليقين من القيادة التكنولوجية لشركة «ڤي إم راي» ومن التزامنا بالاستمرار في أن نكون في طليعة التكنولوجيا المتقدمة للكشف عن التهديدات. والوضوح يمثل نتائج تحليل التهديدات لدينا، والتأكيد على أن نهجنا الفريد يقدم فوائد كبيرة لا يمكن أن توفرها الحلول الأخرى بكل بساطة. وهذا ما نقدمه لعملائنا".





و اختتمت "إليجانا فافان" تصريحاتها، وقالت: "يعد جيتكس أهم حدث يدعم النمو الشركة في المنطقة، و يمثل فرصة عظيمة لعرض حلولنا لجمهور الشرق الأوسط، وبدء محادثات مع عملاء جدد. جيتكس هو منصة الأعمال المثالية ويسعدنا أن نقدم مجموعتنا الرائدة عالميًا من حلول الأمن السيبراني خلال فعالياته، حيث سيبحث الآلاف من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات بلا شك عن منتجات أمنية موثوقة من الدرجة الأولى".



