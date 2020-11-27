أحمد التهامي لـ"الفجر الفني": وصول الأهلى والزمالك نهائي أبطال إفريقيا نجاح كبير لمصر

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وقت قليل يفصلنا عن نهائي القرن المرتقب بين الأهلي والزمالك فى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.





وكشف الفنان أحمد التهامي عبر "الفجر الفني" عن توقعاته لنتيجة الأهلي والزمالك، حيث قال"مبسوط جدا بوصول الأهلى والزمالك نهائي أفريقيا لأن أكبر فريقتين فى أفريقيا وصلت للنهائي، والفريقتين أبطال".





وتابع"وده يعتبر نجاح لمصر كلها أن يكون النهائي مصري، وهذا يدل على تطوير المنظومة الرياضية فى مصر".







وأضاف"ربنا يوفق اللى يستحق وإن شاء الله نشوف مباراة ممتعة، وأنا ليا أصدقاء فى الأهلي زي الشناوي وقشة وأحمد الشيخ وأيمن أشرف، وبرضو عندي صحاب فى الزمالك زي طارق حامد ومحمود علاء وأبو جبل".





واختتم "أتمني فوز الأهلى طبعا لأني أنا أشجع النادي الأهلى وإن شاء الله الأهلي هيكسب اتنين مقابل هدف واحد".











ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.



وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخهة والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء