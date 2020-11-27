مدرب ليدز يونايتد ينتقد عودة الجماهير لبعض الأندية

انتقد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي قرار عودة الجماهير لبعض الأندية وشدد على أنه لا يجب السماح بعودة الجمهور إلى ملاعب كرة القدم قبل حص ول جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على الضوء الأخضر لاستقبال الجماهير في مدرجاتها من جديد.





وقال بيلسا في تصريحات صحفية قبل مباراة ليدز وإيفرتون :" ربما يتعين على السلطات عدم السماح بحضور الجمهور المباريات حتى يتم السماح لجميع الأندية باستقبال الجماهير في نفس التوقيت".





وأضاف:"لا يجب التقسيم هنا إلى فئات بل يجب العمل على تحقيق العدالة بين أندية البطولة بقدر الإمكان فيما يتصل بالأمور التي يمكن السيطرة عليها".





واختتم بيلسا تصريحاته قائلاً:"الحضور الجماهيري له تأثير على النتائج، الخطة الحالية تعني معاقبة الأندية الواقعة في مناطق عالية الخطورة".





وذكرت تقارير صحفية أنه مع اقتراب رفع الإغلاق الذي استمر ما يقرب من شهر بسبب فيروس كورونا في الثاني من ديسمبر المقبل فاتخذت الحكومة البريطانية قرار بالسماح بحضور ما يصل إلى 4 آلاف مشجع في الأحداث الرياضية الكبرى في الأماكن المفتوحة في المناطق الأقل تعرضا لانتشار العدوى بالفيروس المميت في إنجلترا.





وأوضحت التقارير الصحفية أنه حسب تلك الخطة فإنه سيكون بوسع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقتي لندن وليفربول السماح بحضور ما يصل إلى ألفي مشجع في المباريات بالنظر لكونها تقع في منطقة أقل عرضة لانتشار العدوى لكن الأندية في مانشستر وليدز لن يسمح لها باستقبال أي جماهير في المرحلة الحالية لأنها معرضة بشكل أكبر لتفشي العدوى.



