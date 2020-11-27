أكشاك طبية وسيارات إسعاف.. كيف تؤمن "الصحة" نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تترقب جماهير الكرة المصرية، من عشاق ومحبى الأهلى والزمالك، القمة التى تجمع القطبين، فى نهائى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى تجمع الفريقين للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة بالدور الختامى.

وتحرص وزارة الصحة والسكان، على تأمين المباراة من الناحية الطبية، لا سيما مع بدء الموجة الثانية من جائحة كورونا فى مصر، والارتفاع الذى تسهده فى أعداد حالات الإصابة والوفاة يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة للتأمين الطبى للمباراة، التى ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولى، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبى لجميع الفعاليات، وفى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، والتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية، والاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، وهيئة ستاد القاهرة الدولى وناديى الأهلى والزمالك.

عيادات متنقلة:

ويقوم قطاع الطب العلاجى وقطاع الطب الوقائى وقطاع الرعاية الأساسية، بتنفيذ خطة التأمين الطبى للمباراة المرتقبة، حيث تم توفير 3 عيادات متنقلة، تضم عددا من الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بهذه العيادات، التى تقدم الخدمات الطبية، من قياس ضغط الدم، والسكرى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

متابعة الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء المباراة:

ويتم التنسيق بين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بشأن متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى انتهاء المباراة، وانصراف الحضور، حيث يقوم فريق المتطوعين التابع لوزارة الصحة بمتابعة التزام الحضور بارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، والحرص على تقليل الكثافات، ومنع التزاحم فى المدرجات ومحيط الاستاد.

تعقيم الملعب والمدرجات:

كما قام فريق من قطاع الطب الوقائى برش المطهرات، وتعقيم جميع أرجاء الاستاد، وخصوصا المدرجات، وغرف تبديل الملابس، وممرات دخول وخروج اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية وطاقم التحكيم، ومكان إقامة المؤتمر الصحفى.

أكشاك طبية فى محيط الاستاد:

ووفرت وزارة الصحة والسكان 3 أكشاك طبية متواجدة فى محيط الاستاد "فى مدخل المقصورة الرئيسية، ومكان دخول اللاعبين، ومدخل المركز الصحفى"، لتوفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات والكحول والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، إلى جانب قيام فرق المتطوعين بتوزيع هدايا عينية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، للتوعية بأهمية الفحص الذاتى للثدى والاطمئنان على الصحة العامة للمرأة ضمن المبادرة.

10 سيارات إسعاف:

ودفعت وزارة الصحة والسكان بـ10 سيارات إسعاف للتأمين الطبى للمباراة، منها سياراة ذاتية التعقيم، بواقع سيارتين داخل الملعب، و8 سيارات فى محيط الاستاد، لنقل أى حالة قد يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، طبقا لخطة الإخلاء الطبى المقررة، وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة:

بالإضافة إلى ذلك، رفعت وزارة الصحة ولسكان درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات الحكومية المحيطة بالاستاد.

لقاء الأهلى والزمالك:

ويلتقى الأهلى مع الزمالك، فى مباراة مرتقبة ومصيرية، مساء اليوم الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك على ملعب استاد القاهرة.

وكان الأهلى قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الوداد المغربى بنتيجة 5 - 1 بمجموع المباراتين الذهاب والإياب، فيما تخطى الزمالك عقبة الرجاء المغربى بالفوز عليه بنتيجة 4 - 1 فى مجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا.

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