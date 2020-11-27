ليفربول ينافس برشلونة على موهبة الدوري الإسباني

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشتعلت منافسة شديدة بين برشلونة وليفربول، من أجل التعاقد مع واحد من أبرز المدافعين المميزين في الليجا. 

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن وكلاء لاعب فالنسيا، المدافع الأرجنتيني إيزيكيل جاراي، يحاولون تسويق اللاعب في الوقت الحالي، خاصة أن عقده مع فالنسيا ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن وكلاء جاراي تلقوا اتصالات من برشلونة وليفربول للتعاقد مع اللاعب (34 عامًا)، كحل مؤقت لحين عودة لاعبيهم المصابين.

وتابعت: "الهدف الأساسي لبرشلونة هو التعاقد مع الإسباني إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري أيضًا، إلا أن النادي الإنجليزي ما زال متمسكا باللاعب، ولا ينوي التفريط به في الشتاء".


يذكر أن  الناديين بحاجة ملحة إلى قلب دفاع جديد، خاصة بعد الإصابات التي ضربت الخط الخلفي في صفوفها، حيث فقد برشلونة خدمات جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو، مع عدم جاهزية أومتيتي، كما فقد ليفربول فيرجيل فان دايك وجو جوميز.

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