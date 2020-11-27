ليفربول ينافس برشلونة على موهبة الدوري الإسباني

أشتعلت منافسة شديدة بين برشلونة وليفربول، من أجل التعاقد مع واحد من أبرز المدافعين المميزين في الليجا.





وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن وكلاء لاعب فالنسيا، المدافع الأرجنتيني إيزيكيل جاراي، يحاولون تسويق اللاعب في الوقت الحالي، خاصة أن عقده مع فالنسيا ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





وأضافت الصحيفة، أن وكلاء جاراي تلقوا اتصالات من برشلونة وليفربول للتعاقد مع اللاعب (34 عامًا)، كحل مؤقت لحين عودة لاعبيهم المصابين.





وتابعت: "الهدف الأساسي لبرشلونة هو التعاقد مع الإسباني إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري أيضًا، إلا أن النادي الإنجليزي ما زال متمسكا باللاعب، ولا ينوي التفريط به في الشتاء".







