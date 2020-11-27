تعرف على هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية قبل نهائي القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك مساء اليوم الجمعة في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

هدافو الأهلي في البطولات الإفريقية

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي هدافي النادي الأهلي في بطولات أفريقيا وإليكم التفاصيل:- 

يتصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائمة هدافي القلعة الحمراء في بطولات أفريقيا، برصيد 37 هدفا، بواقع 28 هدفا في دوري الأبطال و9 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ويعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الهداف التاريخي للنادي الأحمر في جميع البطولات، برصيد 157 هدفا.

يأتي في المركز الثاني محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي السابق، برصيد 32 هدفًا، وفي المركز الثالث يأتي عماد متعب، قناص القلعة الحمراء برصيد 28 هدفًا.

ويتصدر وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قائمة هدافي المارد الأحمر من الجيل الحالي في بطولات إفريقيا، برصيد 19 هدفًا.

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