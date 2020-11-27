الجمعية العمومية للسباحة توافق بالإجماع على إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عقد مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ، فاعليات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية بمقر منطقة القاهرة للسباحة بجاردن سيتى ، بحضور 9 هيئات رياضية من أصل 10 هيئات لهم حق حضور الجمعية العمومية .

حضر الإجتماعان كل من المستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادى الزهور ، والدكتور أسامه أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس ، والدكتور أحمد صدقي نائب رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس ، والدكتور طارق طبو زاده نائب رئيس مجلس إدارة نادى سبورتينج ، وأحمد حسن عضو مجلس إدارة نادى سموحه ، وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادى الأهلي ، وطارق نصار عضو إدارة نادى الجزيرة ، والمهندس أحمد جمال الشاذلي عضو مجلس إدارة نادى الصيد ، والمهندس محمد زهير عضو إدارة نادى المعادي .

ووافق الاعضاء بالإجماع على الميزانية المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، والحساب الختامى وخطة النشاط للموسم الرياضى 2020 / 2021 ، ولم يتقدم اى عضو بأى مقترح فى المدة القانونية ، كما وافق الأعضاء بالإجماع أيضا ، فى الجمعية العمومية غير العادية على إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة .

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