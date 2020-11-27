الجمعية العمومية للسباحة توافق بالإجماع على إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة

المستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادى الزهور ، والدكتور أسامه أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس ، والدكتور أحمد صدقي نائب رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس ، والدكتور طارق طبو زاده نائب رئيس مجلس إدارة نادى سبورتينج ، وأحمد حسن عضو مجلس إدارة نادى سموحه ، وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادى الأهلي ، وطارق نصار عضو إدارة نادى الجزيرة ، والمهندس أحمد جمال الشاذلي عضو مجلس إدارة نادى الصيد ، والمهندس محمد زهير عضو إدارة نادى المعادي .

حضر الإجتماعان كل من المستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادى الزهور ، والدكتور أسامه أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس ، والدكتور أحمد صدقي نائب رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس ، والدكتور طارق طبو زاده نائب رئيس مجلس إدارة نادى سبورتينج ، وأحمد حسن عضو مجلس إدارة نادى سموحه ، وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادى الأهلي ، وطارق نصار عضو إدارة نادى الجزيرة ، والمهندس أحمد جمال الشاذلي عضو مجلس إدارة نادى الصيد ، والمهندس محمد زهير عضو إدارة نادى المعادي .