استشاري علاقات أسرية: 5 مراحل يمر بها الزوجين عقب الانفصال (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:43 م
داليا الحسين
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قالت هويدا سراج الدين، استشاري علاقات أسرية، إن هناك 5 مراحل لا بد أن يتعرض لها الزوجين أو أحدهما قبل التعافي من آثار الطلاق.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الفنانة سلوى محمد علي والإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن أولها تعرض أحد الزوجين للصدمة حتى لو كان الانفصال بناء على اتفاق مسبق.

وأضافت أن ثان مرحلة هي الإنكار، بمعنى أن أحد الزوجين يكون في حالة إنكار دائم لأي أخطاء ارتكبها، بل ويحملها للطرف الآخر، لافتة إلى أن الغضب يعد المرحلة الثالثة يصل بأحد الطرفين إلى مرحلة الاكتئاب

وتابعت أن المرحلة الخامسة هي تقبل الذات، مضيفة أنها أول مرحلة في التعافي.

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