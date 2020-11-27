كيف تحمي نفسك من كورونا في المولات والأماكن المزدحمة؟

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مع بدء الموجة الثانية من جائحة كورونا، ومع بداية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، شددت الحكومة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، ومنعه من أن يتفشى بصورة سريعة، مثلما يحدث فى الكثير من دول العالم، التى تشهد تزايدا ملحوظا فى أعداد حالات الإصابة والوفاة بشكل يومى.



وطالبت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فى اجتماعها الأخير، الذى عقد بئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التزام المواطنين بجميع الإجراءات الاحترازية، التى سبق الإعلان عنها، لتجنب انتقال العدوى، وتفشى الجائحة، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، وتفعيل تطبيق الغرامة على كل من يخالف ذلك، ويمتنع عن ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، وفى المحال التجارية والمواصلات، ومراعاة التباعد الاجتماعى.



ولأن الأماكن المزدحمة، كالمتاجر والمولات، هى فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا، وضعت وزارة الصحة والسكان، قواعد ينبغى اتباعها، والعمل بها، ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية، طوال فترة التةاجد خارج المنزل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تستعرضها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- ارتداء الكمامة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مع العلم بأن الكمامة وحدها لا تكفى للوقاية من الفيروس، ويجب تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.



- استخدام المطهرات، إذ يتوجب على كل شخص أن يعقم يديه باستمرار، من خلال فركها بالمطهرات والكحول، فى حال تعذر غسلهما بالماء والصابون أثناء التواجد خارج المنزل.



- الالتزام بمسافة آمنة بين كل شخص وآخر، بحيث لا تقل عن متر واحد، تجنب المواطنين خطر الإصابة بكورونا.



- عدم لمس العينين والفم والأنف، إذ يتوجب على كل شخص الابتعاد عن ذلك، منعا لانتقال العدوى.



- تجنب السلام بالأيدى والأحضان، عند مقابلة الأاصدقاء، والاكتفاء بالسلام من بعيد.



- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إذ إن الزحام لا يحفظ المسافة الآمنة بين كل شخص وآخر، مما قد يؤدى إلى انتقال العدوى.



- استخدام كارت الصراف الآلى، أفضل بكثير من النقود الورقية، عند الشراء.



- إذا اضطر الشخص لاستعمال دورة المياه خارج المنزل، ينبغى عليه أن يطهرها قبل أن يستخدمها.



- يجب على الفتيات والسيدات الابتعاد عن تجربة مستحضرات التجميل، لمنع انتقال العدوى.



- يفضل عند الخروج من المنزل إلى المتاجر والمولات أو أى من الأأماكن المزدحمة، عدم اصطحاب الأطفال وكبار السن، فبقاؤهم فى المنزل عامل أمان لهم، يجنبهم الإصابة بفيروس كورونا.



- الحرص على عدم لمس الأسطح، لمنع انتقال العدوى، وفى حالة حدوث ذلك، ينبغى على الشخص تطهير يديه فورا بالمطهرات أو الكحول.



- وإذا اضطر الشخص إلى تناول الطعام فى المطاعم، يجب مراعاة استخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.