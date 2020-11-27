الأهلي يُنهي محاضرته الأخيرة قبل نهائي القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أنهى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي المحاضر الفنية الأخيرة قبل مواجهة الزمالك.

وقام موسيماني بعقد محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي في الفندق الذي يقيم فيه الفريق الأحمر ومنح التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين وواجبات كل لاعب بالإضافة إلى التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

ويتوجه الفريق الأحمر إلى ستاد القاهرة الدولي حاليا استعدادًا لمواجهة الزمالك في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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