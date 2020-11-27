نضال الشافعي لـ"الفجر الفني": "فى حالة فوز الأهلي هتصل بصحابي الزملكاوية وأخد بخاطرهم"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي القرن المرتقب بين الأهلي والزمالك فى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.


وكشف المطرب هيثم سعيد توقعاته لنتيجة الأهلي والزمالك، حيث قال "أتوقع فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف للزمالك".


وأضاف أنه فى حالة فوز الأهلي سيتصل بجميع أصدقاءه الزملكاوية يخفف عنهم، مازحاً قائلا"هاخد بخاطرهم واطبتب عليهم، وفى حالة خسارة الأهلي س تليفوني".







ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخهة والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء

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