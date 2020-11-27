ليلتنا بيضة..صلاح عبد الله يدعم نادي الزمالك قبل نهائي إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شارك الفنان صلاح عبد الله صورة له بمناسبة ماتش نهائي إفرقيا اليوم بين الزمالك والأهلي وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "عبد الله" بالكمامة قائلا: " ليلتنا بيضة بإذن الله ولذاك أتمنى فوز الزمالك".

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله من أكثر مشجعي نادي الزمالك في الوسط الفني ودائما ما يقوم بمشاركة منشورات تشجيعية قبل مباريات الزمالك وبالتيشيرت الخاص بالنادي.
ليلتنا بيضة..صلاح عبد الله يدعم نادي الزمالك قبل نهائي إفريقيا
ليلتنا بيضة..صلاح عبد الله يدعم نادي الزمالك قبل نهائي إفريقيا
ليلتنا بيضة..صلاح عبد الله يدعم نادي الزمالك قبل نهائي إفريقيا
ليلتنا بيضة..صلاح عبد الله يدعم نادي الزمالك قبل نهائي إفريقيا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ربع ساعة

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ يوم

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ليفربول ينافس برشلونة على موهبة الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رشا مهدي تهنئ الزمالك بالفوز ببطولة كأس مصر: "مدرسة الفن والهندسة" (صور)

بصورة كاريكاتير.. صلاح عبد الله: "جوز بنتي الأهلاوي جاي النهاردة يقولي أنا بقيت زملكاوي"

أحمد حاتم يحتفل بفوز الزمالك ويسرا اللوزي ترد

فنانون ظهرو بالكمامة من أبرزهم شيرين عبد الوهاب وراغب علامة

بصورة من فيلم كلاسيكي.. صلاح عبد الله يمازح جمهوره عبر 'إنستجرام'

محمود العسيلي يعلق على نتيجة مباراة الزمالك والأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

06:24 م

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

05:35 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

06:33 م

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»