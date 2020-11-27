ليلتنا بيضة..صلاح عبد الله يدعم نادي الزمالك قبل نهائي إفريقيا

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شارك الفنان صلاح عبد الله صورة له بمناسبة ماتش نهائي إفرقيا اليوم بين الزمالك والأهلي وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "عبد الله" بالكمامة قائلا: " ليلتنا بيضة بإذن الله ولذاك أتمنى فوز الزمالك".



يذكر أن الفنان صلاح عبد الله من أكثر مشجعي نادي الزمالك في الوسط الفني ودائما ما يقوم بمشاركة منشورات تشجيعية قبل مباريات الزمالك وبالتيشيرت الخاص بالنادي.