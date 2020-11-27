تعرف على هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف
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حافظ ميكيل أويارزابال لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال سوسييداد تربعه على عرش هدافي النسخة الحالية من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة 11 من الدوري الإسباني 

غاب عن التهديف في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكذلك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل بدء الجولة الحادية عشرة من الليجا وإليكم التفاصيل:-

1- ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 6 أهداف.

2- باكو ألكاسير، فياريال، 5 أهداف.

3- جواو فيليكس، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.

4- أسباس، سيلتا فيجو، 5 أهداف.

5- جيرارد مورينو، فياريال، 5 أهداف.

6- لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.

7- بورتو، ريال سوسيداد، 4 أهداف.

8- كارلوس سولير، فالنسيا، 4 أهداف.

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