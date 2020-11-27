من الاستاد..أ وس أوس يدعم نادي الزمالك بهذه الطريقة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أوس أوس صورة من أحدث جلسات تصوير له في استاد القاهرة الدولي وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب أوس أوس مشجعا لنادي الزمالك قائلا: "يااارب يا زمااالك ولا للتعصب ومبرووك لمصر".

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "2 في الصندوق" بمشاركة عدد من الفنانين منهم حمدي الميرغني وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.
من الاستاد..أ وس أوس يدعم نادي الزمالك بهذه الطريقة
من الاستاد..أ وس أوس يدعم نادي الزمالك بهذه الطريقة

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