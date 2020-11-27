عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:24 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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كشفت قناة النادي الأهلي عن موقف محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لمواجهة الفريق اليوم أمام الزمالك.

وقال فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي في فندق إقامة الفريق الأحمر إن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر جاهز للمباراة ولا يعاني من أي إصابة.

وأضاف بأن الجميع داخل فريق الأهلي يعرفون جيدا أهمية المباراة وهناك حالة من التفاؤل مدعومة بالثقة داخل اللاعبين قبل مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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