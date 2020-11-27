المانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو في عام 2021

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مشرعون اليوم الجمعة إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (214.36 مليار دولار) في العام المقبل.


ويمثل هذا الاقتراض تقريبا من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.


ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.

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