المانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو في عام 2021
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:16 م
وكالات
Advertisements
قال مشرعون اليوم الجمعة إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (214.36 مليار دولار) في العام المقبل.
ويمثل هذا الاقتراض تقريبا من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.
ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.
ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا