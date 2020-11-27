المانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو في عام 2021

قال مشرعون اليوم الجمعة إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (214.36 مليار دولار) في العام المقبل.

ويمثل هذا الاقتراض تقريبا من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.



