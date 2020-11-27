تحت رعاية اللواء خالد فودة.. ابو قرمة تحتفل بيوم الطفل العالمي بمشاركة اطفال مدارس جنوب سيناء

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
نسمه المشد
Advertisements


نظمت ناديه ابو قرمه امينه المرأة بأتحاد القبائل العربية وعضو مجلس أمناء مدرسه الزهور الابتدائيه احتفال بيوم الطفل العالمي اليوم الجمعة بقر مدرسة الزهور الابتدائية المشتركة، وذلك وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كرونا .
وتم الاحتفال تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور كلا من محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فوزي همام مساعد المحافظ لشئون المحليات والمديريات، احمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة طور سيناء
والمستشار العسكري، هشام خضير رئيس الغرفه التجارية، أحمد غيث مدير ادارة طور سيناء، علي سمير مدير مدرسه الزهور، وعادل النجار رئيس مجلس أمناء المدرسة .
و تناول الحفل عدة فقرات فنية، وغنائية، واستعراضية، ورياضية وفقرات القاء، ومسابقات ترفيهية لطلاب المدرسة .
وشارك بالحفل ايضا طلاب مدارس 30 يونيو للتعليم الأساسي، ومحمد نجيب الابتدائية، والزهور الإعدادية التابعات لإدارة طور سيناء.
وأشاد الحضور بمواهب الطلاب، وتم توزيع الهدايا على المتميزين منهم أخلاقيا وسلوكيا وعلميا.
وأكدت نادية ابو قرمة علي ضرورة الاهتمام بالأطفال نظرا لأنهم سمرة المستقبل ونواه الغد لمصر .

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ ساعتين

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ يوم

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ليفربول ينافس برشلونة على موهبة الدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:24 م

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

05:35 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

06:33 م

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

06:02 م

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»