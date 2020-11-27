تحت رعاية اللواء خالد فودة.. ابو قرمة تحتفل بيوم الطفل العالمي بمشاركة اطفال مدارس جنوب سيناء





نظمت ناديه ابو قرمه امينه المرأة بأتحاد القبائل العربية وعضو مجلس أمناء مدرسه الزهور الابتدائيه احتفال بيوم الطفل العالمي اليوم الجمعة بقر مدرسة الزهور الابتدائية المشتركة، وذلك وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كرونا .

وتم الاحتفال تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور كلا من محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فوزي همام مساعد المحافظ لشئون المحليات والمديريات، احمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة طور سيناء

والمستشار العسكري، هشام خضير رئيس الغرفه التجارية، أحمد غيث مدير ادارة طور سيناء، علي سمير مدير مدرسه الزهور، وعادل النجار رئيس مجلس أمناء المدرسة .

و تناول الحفل عدة فقرات فنية، وغنائية، واستعراضية، ورياضية وفقرات القاء، ومسابقات ترفيهية لطلاب المدرسة .

وشارك بالحفل ايضا طلاب مدارس 30 يونيو للتعليم الأساسي، ومحمد نجيب الابتدائية، والزهور الإعدادية التابعات لإدارة طور سيناء.

وأشاد الحضور بمواهب الطلاب، وتم توزيع الهدايا على المتميزين منهم أخلاقيا وسلوكيا وعلميا.

وأكدت نادية ابو قرمة علي ضرورة الاهتمام بالأطفال نظرا لأنهم سمرة المستقبل ونواه الغد لمصر .