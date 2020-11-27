شركات التجارة الإلكرتونية الأمريكية تحقق مبيعات قياسية في عيد الشكر

ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الشكر إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وكشفت بيانات "أدوبي أناليتيكس"، اليوم الجمعة، أن المتسوقين عبر الإنترنت أنفقوا 5.1 مليار دولار خلال عيد الشكر، أمس الخميس، بزيادة حوالي 21.5 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت المبيعات عبر الإنترنت 4.2 مليار دولار في يوم عيد الشكر في عام 2019.

وتقوم الشركة بتحليل حركة المرور على مواقع البيع بالتجزئة والمعاملات لنحو 80 من أفضل 100 بائع تجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

ووجدت "أدوبي" أن ما يقرب من نصف عمليات الشراء عبر الإنترنت تم إجراؤها باستخدام هاتف ذكي.

تعكس بيانات التسوق القوية عبر الإنترنت الاتجاه الذي توقعه العديد من تجار التجزئة ومراقبي الصناعة وهو تجنب المزيد من المستهلكين الذهاب إلى مراكز التسوق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة لـ"بلاك فرايداي"، تتوقع "أدوبي" أن تصل المبيعات إلى 10.3 مليار دولار، بزيادة 39.2 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت "أدوبي": "على مستوى الولاية، كان نمو المبيعات عبر الإنترنت أعلى بنسبة 47 بالمائة في الولايات التي يُحظر فيها تجمعات الأشخاص خارج المنازل، مقارنة بالولايات التي تفرض قيودًا أقل تتعلق بكورونا"